La Generalitat extiende a los nacidos en 2020, 2021 y 2022 la vacunación vía nasal este octubre en colegios tanto públicos como privados

La Generalitat ha incluido en el protocolo de vacunación de la gripe en centros escolares al alumnado de segundo ciclo de Infantil, de manera que a partir de octubre se vacunará en estos espacios al alumnado de todos los cursos de Educación Infantil cuyos padres y madres así lo autoricen.

Con esta novedad, la campaña de inmunización contra la gripe en los centros educativos alcanzará a los niños y niñas nacidos en 2020, 2021 y 2022, según han informado este viernes fuentes de la Generalitat.

Se trata de una vacuna trivalente que se administra por vía nasal, es decir, que reduce a la mitad el riesgo de enfermar y que evita hasta 8 de cada 10 ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños.

La Generalitat incorporó por primera vez la vacuna intranasal en la campaña frente a la gripe de 2023, que evita el pinchazo a los más pequeños y tiene entre sus beneficios el hecho de neutralizar el virus en la vía de entrada, la mucosa nasal.

La vacunación se llevará a cabo en todos los colegios -públicos, concertados y privados- que lo autoricen y en los centros de educación especial, siempre de la mano de personal sanitario.

El pasado curso, el Gobierno valenciano inició la vacunación en los centros escolares con el objetivo de facilitar el acceso y evitar desplazamientos de las familias a los centros de salud, lo que favorece la conciliación familiar y simplifica el proceso, ya que la vacuna se administra en el aula sin molestias para los niños y niñas.

La participación en la campaña es voluntaria, de forma que se vacunará únicamente a los escolares cuyos padres o tutores lo autoricen. Las familias que prefieran acudir al centro de salud podrán solicitar cita con enfermería pediátrica para vacunar a sus hijos en ese ámbito.

Los menores de 5 años son los que con mayor frecuencia padecen esta enfermedad, que puede dar lugar a complicaciones que requieran el ingreso hospitalario, y la población infantil es la que trasmite en primer momento la enfermedad al resto de la población.

El pasado mes de julio Salud Pública ya llevó a cabo una sesión informativa previa para avanzar a docentes, padres y madres, directores de centros y a la inspección educativa, las principales novedades previstas para en la campaña de vacunación de la gripe.