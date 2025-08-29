Metrovalencia anuncia huelga los días 1 y 8 de septiembre coincidiendo con la vuelta al trabajo y al colegio

Los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han convocado nuevos paros en la red de Metrovalencia para los días 1 y 8 de septiembre en diferentes franjas horarias, para los que se han establecido unos servicios mínimos del 80 %.

En concreto, los paros del próximo lunes, 1 de septiembre, están previstos entre las 7.30 y las 9.30 horas, de 13.30 a 15.30 y de 22.00 a 23.59 horas.

Para el 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio el curso escolar, los paros serán de 7.00 a 9.15 horas, 12.45 a 14.45 y de 21.45 a 23.45 horas.

La huelga también estaba convocada para el día 29 de julio, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Los servicios mínimos establecidos por la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral son de un 80% respecto a las circulaciones habituales, según consta en la resolución de esta dirección general.

Desde FGV han explicado que estos paros son una continuación de los convocados meses atrás, ante los que la dirección de la empresa ya presentó una propuesta de acuerdo que sigue en vigor y que se ha propuesto actualizar en el marco de una nueva negociación, sin necesidad de acudir a la huelga.

Los sindicatos realizaron varios paros de dos horas en abril por la modificación "unilateral" de las condiciones de trabajo de los diferentes colectivos de la plantilla, por la no convocatoria del órgano estipulado para esa modificación, y por eliminar la posibilidad de cubrir con personal voluntario el 1 de enero, según informaron.

Además, apuntaron que no se ha convocado una comisión interna para investigar los incidentes sufridos por el personal el 29 de octubre, el día de la dana, y posteriores, y reclamaban garantizar la reversión de los contratos realizados por emergencia dana y la dotación de una partida presupuestaria extraordinaria a fondo perdido para el personal afectado por las inundaciones.

La huelga está convocada por el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF), UGT, CCOO, el Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana (SF-IV), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Los paros afectan a la totalidad del personal que presta sus servicios en la provincia de Valencia para la empresa pública FGV.