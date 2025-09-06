El PPCV responde a Bernabé tras desacreditar al Consell por su labor el día de la dana: "La única que ha cambiado de versión para engañar es ella"

El portavoz del grupo popular en la en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, ha reprochado a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que "la única que ha cambiado de versión y ha jugado a confundir y a engañar a los valencianos ha sido ella".

Pastor, en respuesta a las declaraciones de Bernabé este sábado en las que ha criticado el "cambio de versión" del presidente de la Generalitat sobre su gestión el día de la dana, ha señalado que la delegada del Gobierno "estuvo siete meses contando una versión sobre la información que llegaba al Cecopi del barranco del Poyo, diciendo que allí todo el mundo estaba debidamente informado a través de la CHJ".

"Sin embargo cuando declaró ante la jueza obligada a decir la verdad fue donde cambió por completo la versión y dijo que de lo único que no se habló en el Cecopi fue de lo que ocurría en el Poyo", ha manifestado el diputado popular en un comunicado.

Ha denunciado asimismo que "quienes se quitaron de en medio, quienes se borraron, fueron precisamente los cargos del Partido Socialista con responsabilidad en la dana, como la ministra de Transición Ecológica, que estaba en Bruselas preparando su ascenso".

"En el caso del presidente del Gobierno estaba en la India mientras que Bernabé, como codirectora del Cecopi, no acudió de manera presencial en ningún momento del día 29", ha añadido.

En ese sentido, Pastor ha remarcado que "los que sí que estaban, que eran los que controlaban el cielo y el barranco del Poyo, es decir, la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, es como si no hubiesen estado, porque unos no daban una y otros no sabían lo que estaba pasando en su dominio hidráulico".

A su juicio, "el único que ha abandonado a los afectados de la dana ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez, y no lo decimos con una metáfora por haberse marchado huyendo de Paiporta, lo decimos como una realidad en cuanto a la ejecución de las obras o el ingreso de las ayudas, además de arrimar el hombro con el Consell de Carlos Mazón".