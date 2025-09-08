La Generalitat valenciana activa el plan especial por inundaciones y varios municipios suspenden las clases este martes

El consorcio provincial de bomberos de Valencia ha informado de que, desde las 17:00 horas, se están realizando múltiples intervenciones por el viento, sobre todo por la caída de árboles, uno sobre un autobús escolar en el término municipal de Alzira (Valencia), sin que se hayan registrado heridos entre los ocupantes.

En la localidad de Xàtiva se han realizado también cinco intervenciones por viento, con la retirada de árboles, y en Benigànim ha caído una chapa en las instalaciones de un supermercado, sin daños personales.

El consorcio de bomberos informa también de incidencias por la caída de árboles en Barxeta, Carcaixent, Simat de la Valldigna, Llosa de Ranes y Cullera.

Además, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha informado de que en estos momentos tiene abiertas 18 intervenciones por fuertes vientos y precipitaciones intensas, principalmente en la comarca alicantina de la Vega Baja, mientras que las localidades de Alicante, Elche El Campello y Cox han suspendido las clases en colegios e institutos este martes por el temporal.

Fuentes del Consorcio han señalado que los primeros avisos son de las 16.45 horas y han precisado que la práctica totalidad de las incidencias se concentra en la Vega Baja con 16 servicios -entre otros, seis en Cox y Redovan, tres en Orihuela y uno en Callosa-, mientras que el resto de las actuaciones se lleva a cabo en Villena y Cocentaina.

"Las intervenciones son mayoritariamente por salvamentos vía pública, con especial incidencia por caídas de árboles", postes y cableados de luz, así como dos achiques de agua, según las mismas fuentes.

Según fuentes de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), los registros relevantes en las últimas cuatro horas en la provincia de Alicante se han producido en Redován, con 30 litros por metro cuadrado (l/m2); Confrides, con 29.4 l/m2, y Alcoy, con 22.8 l/m2.

Mientras, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha indicado que "la tormenta que ha cruzado la Vega Baja ha dejado a su paso una reventón húmedo" y ha señalado que "se han registrado rachas de viento de 90-100 km/h en Callosa y Redován".