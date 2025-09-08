La Travesía al Puerto de Valencia vuelve este sábado tras la suspensión del año pasado por mal tiempo

La Travesía al Puerto de Valencia, que en su 32ª edición se celebrará paralelamente al Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas, volverá a disputarse este años el próximo 13 de septiembre tras la suspensión de la edición de 2024.

La prueba, que se ha consolidado como uno de los eventos de referencia en el ámbito de la natación en aguas abiertas, tendrá su salida y llegada en la Plaça de l'Aigua, junto a la famosa escultura de "La Pamela".

Esta edición, organizada por la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, contará con un nuevo circuito de nado que promete ofrecer una experiencia única tanto para los participantes como para los espectadores.

El evento contará con diferentes distancias adaptadas a todos los niveles, con dos modalidades principales: el Campeonato Autonómico para deportistas federados de la FNCV y la Travesía Popular abierta a todos los nadadores, tanto federados en otras federaciones territoriales como no federados.

El Campeonato Autonómico (federados FNCV) será de 2500 metros (9:00 horas) para juniors, absolutos y másters, mientras que la prueba de 1250 metros será para infantiles).

Además, la Travesía Popular se disputará en las distancias de 2500 m (11:00 horas); 1250 m (11:05 horas) y 500 m (12:30 horas).

Los participantes que se inscribieron para la edición anterior, que fue suspendida debido a condiciones meteorológicas adversas, tendrán la inscripción gratuita este año.