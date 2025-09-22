Hallada en Rojales una de las primeras basílicas cristianas de la provincia de Alicante

La octava campaña del Plan de Excavaciones del Museo Arqueológico Provincial, Marq, el yacimiento del Cabezo del Molino de Rojales, llevada a cabo a lo largo de las tres primeras semanas de septiembre, ha concluido con importantes hallazgos y novedades, entre las que destaca la localización del que podría ser uno de los edificios religiosos de carácter rural más antiguos de la provincia de Alicante.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitado esta mañana este enclave arqueológico, conocido por sus importantes resultados en la investigación del periodo bizantino. De hecho, se ha convertido en todo un referente internacional tras la localización de una necrópolis y los novedosos estudios realizados y relacionados con el análisis antropológico y paleopatológico de los restos humanos o su complejo estudio genético en colaboración con el instituto alemán Max Plank.

Dirigidas desde 2018 por Teresa Ximénez de Embún y Juan Antonio López Padilla, la gran novedad de las excavaciones de este año ha sido el descubrimiento de los restos de un edificio cuya planta y tipología se asemejan a los de las primeras basílicas cristianas (comparables en tamaño con las actuales ermitas). Este hallazgo, de gran relevancia para el mundo científico, podría suponer la documentación, por primera vez, de un conjunto funerario completo que incluiría dos áreas de enterramientos y un edificio religioso asociado a ellas. Además, la antigüedad del conjunto funerario le añade un especial valor, debido a que podría ser una de las basílicas o edificios religiosos de carácter rural más antiguos de la provincia de Alicante.

Acompañado por el director del Marq, Manuel Olcina, y por Ximénez de Embún, Navarro, ha destacado la relevancia de este nuevo descubrimiento y ha manifestado que “la Diputación mantiene firme su apuesta por la investigación arqueológica a través de este amplio programa con el objetivo de documentar y realizar una amplia investigación científica de los hallazgos, así como de avanzar en el conocimiento de las antiguas civilizaciones que poblaron este territorio”.