Hallado sin vida un hombre en un piso de Valencia tras un incendio

Un hombre de 75 años ha sido encontrado sin vida en una vivienda de Valencia tras la extinción de un incendio, según han informado fuentes del Ayuntamiento y de la Policía Nacional.

La Policía ha recibido a las 15:15 horas un aviso de un incendio y del sonido de una explosión, tras lo que ha comenzado a salir humo, y al lugar se han desplazado cinco dotaciones de bomberos y una ambulancia.

Tras extinguir el incendio se ha localizado a una persona fallecida en el interior de la vivienda, ubicada en una cuarta planta de un edificio de la calle San Ramón de Valencia.

La Jefatura Superior de Policía ha desplazado a agentes de Homicidios y Policía Científica, y ha activado el protocolo para personas fallecidas.