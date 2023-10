Intercitrus denuncia que Suráfrica sigue incumpliendo el tratamiento en frío de los envíos de naranjas

Intercitrus ha denunciado que Sudáfrica no está cumpliendo con el tratamiento de frío en sus envíos de naranjas, ya que recurren al "ardid" de aplicar la temperatura de tratamiento al contenedor y no a la parte central de la fruta los días estipulados, como exige la normativa europea, por lo que no es efectivo contra la "Falsa polilla" (T. leurcoreta).

La patronal sudafricana estimó a comienzos de esta campaña que la aplicación del tratamiento de frío iba a reducir en un 20 por ciento sus ventas de naranjas a la Unión Europea, pero hasta mediados de septiembre esas exportaciones han aumentado un 13 por ciento respecto a 2022 y un 8,3 por ciento en relación a 2021, ha informado la interprofesional citrícola este lunes.

A su juicio, la normativa "no da margen a la interpretación", por lo que se está incumpliendo, y ha propuesto a la Comisión cinco medidas extra para garantizar una verificación rápida e inequívoca del tratamiento de frío además de insistir en ampliarlo a mandarinas y pomelos.

La presidenta de Intercitrus, Inmaculada Sanfeliu, ha afirmado que "la responsabilidad de ejecutar la legislación comunitaria en materia de sanidad vegetal es de los Estados miembros y la regulación aprobada no es ambigua, no deja margen a la interpretación y su cumplimiento es fácilmente comprobable".

Aliados en la UE

"Es obvio que Sudáfrica está encontrando aliados en la UE para no respetar lo regulado", ha añadido y ha explicado que las partidas llegan con un certificado fitosanitario que sobre el papel acredita el cumplimiento del protocolo y en algún lugar los inspectores lo dan por bueno sin solicitar los registros de temperatura de las tres sondas de pulpa, con lo que cursan su normal acceso al mercado europeo.

La interprofesional ha recordado que dos tercios de los cítricos sudafricanos importados por la UE llegan por un solo puerto, el de Róterdam.

Ha reclamado a la Comisión que antes de partir hacia el destino europeo, el operador sudafricano concrete cuál será su puerto de entrada (para así prevenir a los inspectores en destino y calendarizar los obligatorios controles).

Además, ha exigido que todos los contenedores incorporen las tres sondas de pulpa que deben medir y registrar la temperatura de la parte central de la fruta, y ha propuesto crear una plataforma virtual donde se almacenen los registros de las temperaturas de estas tres sondas descargadas, a su vez, del "data logger" que cada contenedor de naranja originario de un país con ‘Falsa Polilla’ con destino a la UE está obligado a tener.

Junto a ello, ha insistido en que, dado que la mandarina y el pomelo hospedan esta plaga de igual manera que la naranja, se regule ampliar el "cold treatment" a estas dos especies de cítricos.

Según Intercitrus no se puede tildar la medida de la CE de proteccionista cuando Sudáfrica está obligada a exportar sus cítricos u otras frutas con un tratamiento de frío análogo (más exigente) por las autoridades fitosanitarias de hasta 20 países, entre ellos, Estados Unidos, China, Corea, Japón, India o Taiwán) y en ningún caso, Sudáfrica ha presentado por ello reclamación alguna.