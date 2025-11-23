¿Quién quiere ser presidente de la Generalitat valenciana?

Admiro profundamente a todo el que tenga el deseo de ponerse al frente de la Generalitat. Dicen aquellos con los que he compartido esta reflexión que si me dedicase a la política lo entendería y que ser jefe (o jefa) del Consell debe ser su máxima aspiración.

Aquellos que se queden en la parte superficial de lo que significa ser un político con tan alta responsabilidad pensarán que ser presidente de la Generalitat es un chollo. Está bien pagado y tienen ya un sueldo de por vida.

Ninguna de las dos cosas es del todo cierta. El jefe del Consell cobra poco más de 80.000 euros al año- más 11.000 euros por complementos de vivienda-, un sueldo estratosférico para muchos, es cierto, pero que es muy inferior al que puede ganar cualquier «youtuber» de cierta relevancia.

Lo del sueldo de por vida no está recogido en ninguna ley. Al no haber completado la legislatura, Carlos Mazón tendrá derecho a ser miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC) el mismo tiempo que ha sido presidente. Si bien es cierto, que este organismo es el que les permite a los ex presidentes ese «retiro dorado» del que tanto se habla por un tiempo máximo de 15 años.

Mazón ha acabado dimitiendo por tomar una mala decisión el 29 de octubre. Como él dijo en su intervención debió haber cancelado su agenda. ¿Por qué nadie se lo dijo? Probablemente hubo un exceso de confianza y, por supuesto, se produjo un cúmulo de factores que llevaron al desastre total. Muchos de nosotros seguiremos preguntándonos durante años cuántas vidas se habrían salvado si todo se hubiese hecho bien.

La sociedad actual se ha convertido en una trituradora de personas. Odiar a un político es el deporte nacional. No creo que esto pueda traer nada bueno, pero quien asume esta responsabilidad debe estar preparado para que le digan absolutamente de todo.

Este jueves Juanfran Pérez Llorca se convertirá en el nuevo jefe del Consell. De sus aciertos y errores depende la ciudadanía valenciana.