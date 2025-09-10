El jefe de Bomberos, sobre el día de la dana: Nos retiramos del barranco del Poyo al no tener instrucción detallada del Centro de Emergencias

El oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia Manuel Alonso, quien estaba de guardia el día de la dana, ha testificado que la retirada de los bomberos del barranco del Poyo se produjo porque se consideraba concluido el trabajo, al no haber recibido una instrucción más detallada del Centro de Coordinación de Emergencias.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana, Alonso ha confirmado que los bomberos se retiraron sobre las 14.40 horas y que la orden provino del sargento de coordinación de recursos del Consorcio Gregori Fallos Escrivá al considerar concluida la tarea, según fuentes conocedoras de la declaración.

Asimismo, ha señalado que desde el Centro de Coordinación de Emergencias, que es el que había solicitado la movilización de los bomberos, no se les vuelve a preguntar por nuevas mediciones, por lo que entiende que llevaban el seguimiento con otros posibles informantes, como los ayuntamientos.

Alonso ha asegurado que si desde el Centro de Coordinación de Emergencias se hubiese dado una instrucción más detallada, con permanencia y con lecturas cada cierto tiempo, se hubiese hecho así, pero con la información que se dio se entendió que no era una labor con permanencia.

Tras el parón estival de agosto, la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana retoma este miércoles las declaraciones de testigos, ya en su juzgado tras las obras de reparación de los daños que dejó la riada que le obligaron a desarrollar, hasta finales de julio, la instrucción en dependencias de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Por otra parte, también ha testificado este miércoles que el Centro de Coordinación de Emergencias sabía a las 17.30 horas que el barranco del Poyo iba al límite de agua.

Durante su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana, Alonso ha explicado que es el propio Centro de Coordinación de Emergencias el que informa de esta cuestión a los bomberos, según fuentes conocedoras de este testimonio.

Ha indicado que a las 17.30 horas -media hora después de que se constituyera el Cecopi- un particular de Riba-roja llamó al 112 para alertar de que el barranco del Poyo iba al límite de agua, y es el Centro de Coordinación de Emergencias el que emite ese aviso al resto de organismos a través del "Coordcom".

Alonso también ha señalado que los bomberos realizaron intervenciones desde las 8 de la mañana del 29 de octubre en la zona de la comarca de la Ribera Alta, y también algunos servicios menores en la zona de Utiel-Requena desde primera hora, y que cuando se desató el desastre la unidad que había allí se quedó y no pudo conectar con el resto.