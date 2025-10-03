Arranca la edición de Alicante Gastronómica más ambiciosa y mirando a Bolivia

Alicante es desde hoy y hasta el lunes la capital de España y de Europa de la gastronomía; en concreto, el recinto ferial IFA-Fira Alcant, ubicado en el término municipal de Elche, donde se ha arrancado hoy, con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la octava edición de la Alicante Gastronómica. Se trata de la edición más ambiciosa y más internacional y tiene a Bolivia como país invitado. Según la organización, es el evento culinario más grande de España, y se espera que asistan más de 78.000 personas del pasado año a lo largo de más de 450 ponencias y talleres abiertos al público.

Un total de 260 expositores con catas y degustaciones y más de 130 estrellas Michelin y Soles Repsol estarán en un certamen con hitos de calado como el premio internacional de alta pastelería Paco Torreblanca a la mejor tarta de chocolate del mundo, que tiene lugar hoy viernes, y el XVIII Campeonato de España de Tortilla de Patatas trofeo Tescoma, el domingo 5.

Al inaugurar Alicante Gastronómica, Mazón ha ensalzado la riqueza de la gastronomía de la provincia de Alicante. "Hoy se elige la mejor tarta de chocolate del mundo", ha dicho para agregar que "aquí", en alusión a la feria, "se cocina también la mejora tortilla de patata del mundo y se cocinan las mejores tapas del mundo".

Minutos antes de las 12.00 horas, llegaba Mazón al recinto ferial y le recibía la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, el presidente de la Cámara Comercio, Carlos Baño. A la apertura de la feria también han acudido la consellera de Turismo, Marián Cano, la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Tras la inauguración, Mazón ha recorrido, como hace todos los años, los diferentes expositores de los pabellones.

Bolivia, país invitado

La Academia de Gastronomía Boliviana mostrará los productos y tradiciones culinarias de un país que, en gran medida, fue origen de la cocina mediterránea en el siglo XVIII cuando España comenzó a traer a Europa alimentos como la patata, el tomate, el pimiento o el cacao, que desde Potosí y Charcas se incorporaron a la cocina mediterránea y revolucionaron la cocina mundial.

De esta manera, Bolivia aportará sabor, historia y productos únicos al panorama de la feria a partir de ingredientes como la quinoa real, el churrasco o los Vinos de Altura. Demostraciones, conferencias y catas darán cuenta de las posibilidades culinarias de este país en un espacio propio donde se ofrecerán degustaciones de productos, así como ponencias y proyecciones de la nueva gastronomía boliviana.

Entre los chefs del país andino invitados destacan Camila Lechín, primera boliviana en el ranking ‘50 Best Chefs’ de América Latina. La chef Lechín también cocinará el domingo 5 a las 12.00 horas una deconstrucción del Majadito, típico plato del Oriente pre-amazónico que ha bautizado como “Cruceño con Arroz Grano de Oro y pato”.

Entre las muchas demostraciones de cocina asiática en Alicante Gastronómica destacan las masterclass del domingo 5 impartidas por David Arauz (del madrileño Zuara galardonado con 1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol), o las del chef Chang Yong, del restaurante Wang Chao (València), que mostrará cómo cocinar los platos tradicionales de China.

Las catas de licores ancestrales chinos Baijiu Fenjui, que salen por primera vez del país para posicionarse en Europa o de Sakes Hiromi Okura japoneses también centrarán la atención del público.

Asamblea del Club Richemont España

La proyección internacional de la cocina mediterránea quedará reflejada, además, el sábado a las 16.00 horas con la Asamblea General del Club Richemont España, el más prestigioso foro internacional del pan y el dulce.

Ese mismo día, el maestro panadero Fabrizio Zucchi ofrecerá una demostración de Focaccia italiana en La Glorieta de los hornos, acompañado de la pastelería creativa del cordobés José Roldán (Premio Panadero Mundial del Año 2025 y formador de Espigas, la Selección Nacional de Panadería Artesana de España).

El domingo 5, el mismo espacio acogerá un taller de panes artesanos impartido por el maestro francés Guillaume Gironde, de Moulin de Colagne, que gracias a la empresa española Harinas la Encarnación permitirá conocer la conexión del grano con el pan final, con las técnicas francesas que han hecho de este molino un referente en el sector.

El lunes 6 será el turno de Jean-François Mercadié, también de Moulin de Colagne, que mostrará las innovaciones en procesos, fermentaciones y uso de harinas especiales.