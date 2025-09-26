Acceso

La jueza de la dana informa de que Mazón ya ha recibido la invitación para declarar

La magistrada asegura que se lo notificó el pasado 19 de septiembre

GRAFCVA9113. VALENCIA, 08/09/2025.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al Palau de la Generalitat este lunes donde se reúne con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama. EFE/Biel Aliño
El presidente de la Generalitat, Carlos MazónBiel AliñoAgencia EFE
La jueza de Catarroja (Valencia) que dirige la investigación penal por la gestión de la dana ha informado este viernes de que ha notificado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el auto que emitió el pasado 11 de septiembre en el que le invitaba de nuevo a declarar como investigado en la causa.

Según consta en una diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja de este viernes, la jueza da cuenta de que la notificación se efectuó "con carácter positivo" el pasado viernes día 19 de septiembre.

En el referido auto del pasado día 11, la instructora reiteró el ofrecimiento al presidente de la Generalitat para que prestase declaración en calidad de investigado y citó como testigo a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

En el mismo texto, la instructora acordó unir al procedimiento la carta abierta por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la dana, y que se hizo pública unos días antes.

