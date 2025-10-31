Leo Messi se prepara para enfrentar a Laporta en las elecciones del Barça de 2026

Leo Messi ha decidido involucrarse en las próximas elecciones presidenciales del FC Barcelona, previstas para 2026, en un movimiento que podría cambiar el rumbo institucional del club. Según fuentes cercanas citadas por ABC, el exjugador azulgrana no apoyará a ningún candidato a menos que tenga una posibilidad real de derrotar a Joan Laporta, actual presidente y principal favorito para la reelección.

La relación entre Messi y Laporta sigue marcada por la ruptura de confianza ocurrida en el verano de 2021, cuando el presidente prometió públicamente renovar el contrato del argentino, pero se retractó en el último momento, lo que provocó la salida de Messi rumbo al París Saint-Germain. El entorno del jugador considera que aquella promesa incumplida fue una traición personal y profesional.

En este contexto, diversos grupos opositores dentro del barcelonismo trabajan para formar una candidatura unificada que pueda competir con fuerza contra Laporta. Estos sectores ven en Messi el símbolo perfecto para aglutinar el apoyo de la afición, y están intentando convencerlo para que se una a su causa, ya sea como figura visible, asesor o incluso como candidato.

Messi, actualmente en el Inter Miami, sigue muy vinculado emocionalmente al Barça y estaría dispuesto a participar activamente en el proceso electoral si se presenta una opción seria y viable. Su implicación podría reconfigurar el mapa político del club, movilizando a miles de socios y generando un impacto mediático sin precedentes.

Joan Laporta, por su parte, ha confirmado que se presentará a la reelección y confía en que su gestión deportiva y económica le garantice el respaldo necesario. Sin embargo, la posible irrupción de Messi en el escenario electoral podría poner en jaque su liderazgo y abrir una nueva etapa en la historia del FC Barcelona.