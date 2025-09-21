Luis Barcala establece contactos en China para captar inversiones para Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha intervenido este domingo en el Foro Internacional de Ciudades de Weihai y ha aprovechado para establecer contactos empresariales e institucionales para captar inversiones de China en la ciudad alicantiina.

Weihai es un enclave urbano de tres millones de habitantes en el extremo oriental de China y Barcaña ha defendido las "múltiples oportunidades" que ofrece la capital alicantina para el desarrollo económico en turismo, innovación, logística, sostenibilidad y salud, ha informado el Ayuntamiento.

Ha valorado que facilita la implantación de empresas "en un modelo de ciudad mediterránea y sostenible, que apuesta por la calidad de vida y la diversificación económica y cuenta con el turismo como gran aliado".

"Alicante proyecta y promociona en China su modelo económico con el objetivo de impulsar la asociación entre empresarios chinos y alicantinos para realizar inversiones y establecer vínculos comerciales; y principalmente para que compañías de China vean en Alicante una oportunidad para implantar sus empresas, generar riqueza y empleo", ha explicado.

Barcala encabeza la delegación municipal y empresarial invitada a participar en este foro entre el 19 y el 21 de septiembre "con el fin de promover el desarrollo sostenible de las ciudades globales y construir una plataforma de intercambio internacional sobre cooperación económica y comercial, construcción urbana y otros ámbitos para la mejora de la calidad de vida".

"La transformación estructural de nuestro modelo productivo nos está permitiendo generar empleo y riqueza más allá del tradicional sector de los servicios, basado en el turismo y en sus pilares de la construcción, la hostelería, la restauración y el comercio", ha destacado.

Para cerrar su discurso, Barcala ha recalcado el acento social de su gestión, con políticas de apoyo a la natalidad, la longevidad y el envejecimiento activo, la creación de empleo y la eliminación de la brecha social.

Al mismo tiempo, ha subrayado el proceso de transformación urbana en que está inmersa la ciudad con cinco ejes de actuación interrelacionados y proyectados hacia el horizonte temporal de 2050: una ciudad conectada con su entorno con una estructura policéntrica y una nueva movilidad; una malla ambiental de infraestructura verde y azul sostenible y saludable; el barrio como célula básica y nuevos entornos residenciales; nuevas áreas productivas renovadas que atraigan actividades de tecnología y desarrollo de ecosistemas de innovación de alto valor añadido.

Contactos con empresas de la península de Shandong

Antes de su intervención, Barcala y la delegación alicantina han visitado varias empresas de este próspero enclave costero de la península de Shandong, que cuenta con unas 2.000 compañías con inversión extranjera y una activa cooperación económica y comercial con Japón, Corea del Sur, Europa y África.

En concreto, han recorrido las instalaciones de la Weihai City Investment Group, una empresa de inversión vinculada al gobierno local, centrada en inversiones en infraestructuras urbanas y desarrollo inmobiliario; Weihai Construction Group, una contratista de construcción; la Weihai International Economic and Technical Cooperation, dedicada a la construcción de ingeniería, mano de obra internacional y servicios logísticos y la empresa del sector de alimentación Huaxin Foodstuffs, cuyo presidente, David Liu, ha anunciado que antes del mes de diciembre visitará Alicante para analizar posibilidades de expansión de su compañía.

En las próximas horas Barcala visitará otras empresas con posibilidades de inversión en Alicante, así como diferentes parques industriales e instalaciones comerciales y náuticas y firmará un convenio de colaboración con la alcaldesa de Weihai, Kong Fanping.

La expedición alicantina también la integran el CEO de la empresa GDV Mobility, German Agulló; el concejal de Coordinación de Proyectos e Innovación, Antonio Peral, y el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento, Vicente Seguí.