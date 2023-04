Mazón (PP) anima a los alicantinos a cambiar el rumbo de la Comunidad Valenciana

El presidente del PPCV y candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado hoy en Elche que “es la hora del cambio en la provincia de Alicante, de cambiar el rumbo de la Comunitat Valenciana".

Mazón se ha pronunciado así durante la presentación de los candidatos por la provincia de Alicante, un acto que se ha llevado a cabo en el paseo Ciudad de Jaca de Elche, junto al Palacio Altamira, y en el que ha participado también el presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, y el candidato a la Alcaldía de Elche, Pablo Ruz.

“Hoy concentramos a los mejores candidatos en el momento del cambio. Esta provincia ya no puede sufrir más el abandono, la tasa turística, la falta de inversión por habitante, la falta de financiación, ni la falta de agua que este gobierno de Puig no ha defendido, como no ha defendido a los agricultores ni a los jóvenes”, ha señalado Mazón.

Ha criticado que desde la Generalitat “no se ha construido ni una vivienda social en la provincia, que ya es difícil” y ha ratificado que el Partido Popular seguirá desde la Generalitat “defendiendo nuestro modelo turístico y la sanidad que se merecen los alicantinos”.

“Estoy ante 141 candidatos y candidatas que son la clave del cambio. Por fin se acaba el ninguneo de Puig y Sánchez a la provincia de Alicante con un programa de gobierno real, pensando para ayudar a los alicantinos”, ha dicho.

También ha dicho que con el gobierno del cambio “la Comunitat Valenciana y la provincia de Alicante pintarán en Madrid, es la hora de que Alicante pinte en Valencia y la hora de que la Comunitat Valenciana y Alicante pinten en España y en Bruselas”. “Ya nos toca. Sabemos hacerlo”, ha indicado.

“Alicante es una provincia que sabe luchar, una provincia donde otros tapan la radiografía existente en la que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, donde nos han ninguneado el agua y donde ha subido el paro en el peor trimestre de los últimos años”, ha zanjado.