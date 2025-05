Mazón contesta a Camps: "Para hablar de asuntos internos habrá tiempo, para la reconstrucción, no"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho que le parecería "una irresponsabilidad" el "hablar de temas orgánicos" en medio de la reconstrucción tras la dana. Sus palabras sirven de contestación a su predecesor, Francisco Camps, quien pidió una revisión de las estructuras del Partido Popular en la Comunitat Valenciana en un acto con 1.600 personas el sábado en el que aseguró que su formación "ha perdido fuelle".

"No me corresponde a mi valorar lo que haya dicho el presidente Camps", ha dicho Mazón desde la central nuclear de Cofrentes. "Lo que sí que tengo que decir es que para hablar de asuntos internos ya habrá tiempo, pero para la reconstrucción, no". El presidente ha evitado así confrontar a Camps a la par que ha insistido en que su prioridad absoluta es la reconstrucción de la región.

Asimismo, Mazón ha asegurado que son "historias" los rumores que aseguran que desde Génova tienen ya preparada su salida de cara a este verano. "Estamos tratando de hacer historia con la reconstrucción porque el desastre ha sido histórico, lo demás son historias, que no es lo mismo", ha afirmado.

Sus palabras de unión vienen tras la de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que como Mazón mostró su "respeto" por la figura que Camps ha representado para los populares en la Comunitat Valenciana pero pidió "estar todos unidos y trabajar en la reconstrucción".

Camps busca volver a la vida política tras salir absuelto de todas las causas judiciales que habían contra él. Tras un timorato intento de hacerlo para la alcaldía de Valencia antes de las elecciones, cuando aún seguía imputado, ahora ansía el puesto de la Generalitat en un momento de debilidad de Mazón.

"Mi partido necesita más fuerza, más vitalidad, más presencia, más carácter, más talante, más potencia, más discurso, menos complejo y más ganas de trabajar todos los días por el presente y futuro el esta tierra", dijo el sábado, sin mencionar explícitamente al actual presidente.

En todo caso, se ofreció a liderar el partido ante los gritos de "presidente" de sus fieles. "Seré aquello que vosotros creáis conveniente", afirmó.