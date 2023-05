Mazón (PP): "El fin del sanchismo comienza en la Comunidad Valenciana"

El presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que “el 28M la Comunitat mandará un mensaje al resto de España: el fin del sanchismo comienza en la Comunitat Valenciana, el cambio empieza aquí”.

Mazón ha realizado estas declaraciones en la entrevista en Herrera en Cope esta mañana donde ha indicado que “esta Comunitat no solo necesita un cambio de gobierno autonómico sino un cambio del gobierno en España. Estamos encantados que el fin del sanchismo empiece en la Comunitat Valenciana porque del gobierno de España dependen cuestiones como la bajada de la renta, el 50% depende de quien esté en el gobierno para ayudarnos a llegar a fin de mes, o la llegada de agua a nuestra tierra, la mejora de la financiación, las inversiones, el corredor mediterráneo…. La Comunitat Valenciana es la llamada a liderar el cambio en España porque un vuelco electoral aquí será muy bueno para los ciudadanos de Alicante, Castellón y Valencia, pero también para los del resto de España. De hecho, la primera estrofa de nuestro himno dice “por ofrendar nuevas glorias a España”, y me parece muy bien que se vaya a cumplir”.

Carlos Mazón ha indicado, respecto a las encuestas, que “el PP ha señalado que la sensación de vuelco es posible y cada vez está más cercano, el PP es el partido preferido en Valencia, Alicante y Castellón y vamos a más”.

El candidato popular ha indicado que “propongo ayudar a la gente a llegar a final de mes porque empieza a ser un lujo hacerlo, suprimir el impuesto de la muerte que es una injusticia extraordinaria, una gran rebaja fiscal hacia la activación económica, y acabar con todas las listas de espera en que se ha convertido nuestra Comunitat como la de la vivienda, servicios sociales, la financiación, los centros de tercera edad, y con la sanidad y listas de espera inasumibles. Proponemos un cambio de rumbo en vez esta deriva”.

El líder popular ha indicado que “no coincido con la postura de Puig en la defensa del agua porque él no ha recurrido el principal hachazo en el recorte del agua que es elevar el caudal ecológico sin ningún informe que lo acredite. Puig ha dicho que quería recurrir el recorte del agua pero no lo ha hecho. Llegó al consejo del agua y la Generalitat se abstuvo que es como no decir nada. El PSOE ha hecho 22 recortes injustificados del trasvase. Ha sido el dedo político de Sánchez con el silencio de Puig quien lo ha hecho. Pedimos rigor, que se pueda acreditar científicamente y medioambientalmente las resoluciones que se toman. Hay más de veinte trasvases a nivel nacional funcionando y no sabemos por qué este se recorta y tiene este componente político”.

Respecto a la sanidad, Mazón ha señalado que “el Consell de Puig está lastrando la posibilidad de mantener a nuestros colectivos sanitarios en la Comunitat Valenciana sin tener en cuenta la experiencia. Eso provoca que nos estemos quedando sin especialistas, sin médicos de cabecera, con más de 25 días de media para solicitar una cita, y con los núcleos poblacionales fuera de las capitales sin incentivos. No podemos poner en marcha un requisito lingüístico encubierto al más puro estilo del separatismo catalán que es una barrera y por eso tenemos un colapso sanitario. Nosotros proponemos aumentar el presupuesto en sanidad, aplicar el autoconcierto, con los incentivos para que nuestros profesionales sanitarios que lo deseen puedan trabajar por la tarde”.

Carlos Mazón ha afirmado sobre la ausencia de Puig en los debates electorales que “yo comparezco en los debates porque es bueno que la gente sepa lo que defiende cada uno. Yo voy a debatir sobre la Comunitat Valenciana tantas veces como sea posible. Como mínimo Puig debería estar dispuesto a hablar. Es bueno que la gente sepa lo que defiende cada uno”.

Para el candidato popular, “ya le toca a la Comunitat Valenciana jugar la champions. El otro día me reuní con los empresarios y les di las gracias. No solo a Roig, sino a autónomos, pymes, pequeños empresarios que están aguantando y levantan la persiana a pesar de un entorno que queremos trabajar para que cambie. Se habla poco de la burocracia administrativa insoportable porque relacionarse con la administración empieza a ser algo de héroes. Aquí siguen esperando 20.000 jóvenes el bono alquiler. Hay cosas que no son de derechas ni de izquierdas sino de ponerse a currar. Como con el bono térmico para los más vulnerables, para pagar la luz y la calefacción, 160.000 hogares se quedaron sin esta ayuda porque no sabían qué departamento tenía que tramitarlo”.

Respecto a la vivienda, Mazón ha señalado que “esto parece que se ha convertido en un mercado persa, pero el balance real de Puig y Sánchez es que han hecho cero viviendas públicas y hay que dedicar mucho esfuerzo a no construir ni una sola vivienda pública. Nos llama la atención que se copien nuestro programa cuando traen una hoja de servicio en blanco”.

Más de 10 millones de euros en financiar entidades catalanistas

Carlos Mazón ha explicado que “Puig se gasta más de diez millones de euros en financiar entidades que dicen que somos paisos catalans. Hace unos meses se pagó con dinero público un encuentro en Alcoy para decir somos paisos catalans, Los consellers de Puig se manifiestan con pancartas que también lo dicen, han puesto en marcha la oficina de espionaje lingüístico al más puro estilo del separatismo catalán y, por si fuera poco, han creado un ejército de asesores lingüísticos que vigilan los planes lingüísticos de nuestros hijos en las aulas. Por eso, cuando digo que voy a poner en marcha una ley de libertad educativa me parece algo de sentido común, razonable y exigible”.

“Hasta Puig dijo públicamente que apostaba por una especie de Commowealth entre Baleares, Cataluña y la Comunitat Valenciana. Lo que no pueden ser es financiar con dinero de nuestro bolsillo estas actividades o que sigan hablando de país valencià porque tenemos una historia y unas señas de identidad propias, con un Estatuto de autonomía que dice en su artículo uno que somos Comunitat Valenciana, que viene de común y unión. Hay que mirar el futuro y cumplir con nuestro estatuto. Hay que promocionar el valenciano pero hay que permitir la libertad más absoluta porque lo contrario es propio de un régimen, y nosotros no queremos regímenes sino libertad”, ha concluido.