Mazón recurrirá la ley de amnistía y afirma: "El que no la ha necesitado ha sido Camps"

La absolución de Francisco Camps de la última causa judicial que tenía pendiente tenía que salir obligatoriamente en la sesión de control celebrada este jueves en Les Corts Valencianes.

El síndic del PSPV, José Muñoz, no ha dudado en remarcar que la sentencia conocida ayer no borra una etapa de Gobierno del PP en el que "la corrupción campó a sus anchas por la Comunitat Valenciana". Además, se ha dirigido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien le ha dicho que tiene "un marrón" con el futuro del ex presidente, pues ha dejado bien claro, que quiere volver a la política.

Como sugerencia, le ha dicho que lo proponga para estar al frente de la Agencia Valenciana de Antifraude, pues "conoce muy bien la corrupción". También le ha sugerido que le ponga un "puente o una calle, que seguro que le haría mucha ilusión".

Mazón le ha respondido disparando directamente al debate de la Ley de Amnistía que se celebra esta mañana en las Cortes Generales. "El que no ha necesitado la amnistía ha sido Francisco Camps" y ha anunciado que la Abogacía de la Generalitat ya tiene preparado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

