Montó su propia “tienda online” con ropa robada del trabajo: el botín ronda los 30.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela (Alicante) a una mujer acusada de robar de forma continuada artículos de la tienda de ropa en la que trabajaba. Según informó la Jefatura Superior de Policía, la empleada sustrajo durante tres años prendas y accesorios que posteriormente vendía por Internet, causando a la empresa un perjuicio estimado en 29.692 euros.

La investigación comenzó tras la queja de una clienta que trató de devolver una prenda que no figuraba en los registros de ventas de la tienda. A raíz de este hecho, la empresa realizó un exhaustivo control de inventario y descubrió importantes irregularidades. Las pesquisas internas señalaron a una trabajadora que, desde su incorporación al puesto en 2021, había estado extrayendo ropa y otros productos de los almacenes para comercializarlos en dos conocidas plataformas de venta online.

Los responsables de la tienda denunciaron los hechos ante la Policía Nacional, que verificó la existencia de más de un millar de anuncios vinculados a las cuentas utilizadas por la investigada. En una de las plataformas se localizaron hasta 878 publicaciones y 208 transacciones realizadas. Los agentes constataron también que la sospechosa imprimía las etiquetas de envío de los paquetes en la propia empresa y que fue grabada guardando artículos en su bolso personal.

Vendía ropa de la tienda en dos plataformas online

Durante las pesquisas, los agentes identificaron 255 prendas sustraídas desde diciembre de 2021, coincidiendo con el inicio de su relación laboral con la empresa. Con el material investigado, la mujer montó “una especie de tienda paralela” con productos de conocidas firmas de moda.

La detenida, de 50 años, ha sido acusada de un delito continuado de hurto. Tras la práctica de las diligencias correspondientes, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Orihuela.