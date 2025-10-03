Morant agita aún más la calle para el 9 d'Octubre: Tilda de "provocación" la participación de Mazón en la procesión cívica

La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha tildado de "provocación" la participación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la procesión cívica del 9 d'Octubre, y ha acusado al PP de "estar intentando pervertir lo que es ser valenciano y ser presidente".

En declaraciones a los periodistas en Gandia (Valencia), ha considerado que la presencia de Mazón "puede provocar que una procesión que debe ser cívica este año tenga la presencia de una representación que no se adecue a la verdadera cultura de la ciudadanía valenciana".

La líder de los socialistas valencianos ha defendido: "una persona que no puede pisar la calle ni mirar a los ojos a sus vecinos y vecinas porque le recuerdan todo lo que ha hecho mal y que no quieren que siga como presidente no puede hacer política de verdad".

Ha destacado que Mazón "lleva desde el 29 de octubre del año pasado sin pisar la calle", mientras que los socialistas están "en todos los pueblos y ciudades junto a los vecinos y vecinas".

Además, ha remarcado que Carlos Mazón "no merece seguir siendo presidente, no merece estar sentado en la silla como presidente de la Generalitat Valenciana" y ha reclamado que la procesión de la próxima semana "sea cívica".

Por otro lado, respecto a la Global Sumud Flotilla, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha pedido la liberación de todos sus miembros, quienes, según ha dicho, "lo que querían era llevar ayuda humanitaria de manera pacífica al pueblo palestino".

Asimismo, ha defendido la voz del Gobierno de España en la defensa del pueblo palestino. "Hace falta que Europa tenga todavía más conciencia y acompañe esa voz del pueblo español en la defensa de los derechos de Palestina", ha manifestado.

La ministra también ha celebrado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de blindar el aborto en la Constitución y ha remarcado: "Las mujeres no tenemos hijos para los alcaldes ni para la sociedad, las mujeres decidimos si queremos tenerlos o no por nosotras mismas y no en nombre de nadie".

"No vamos a consentir la amenaza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y menos con las excusas que está poniendo ahora el PP arrastrado por Vox y sus teorías conspiranoicas que no están alineadas con la ciencia, con las que parece que quieren que volvamos al franquismo", ha advertido.

Morant ha defendido que las mujeres tienen que tener su "derecho blindado" y ha apuntado que con esta votación en el Congreso se verá "si el PP de Feijóo está del lado de las mujeres o está del lado de la ultraderecha".