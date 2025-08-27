Matan a un hombre en un tiroteo en Alaquàs (Valencia)

Un hombre ha muerto este miércoles por la noche tras un tiroteo registrado en plena calle de un barrio de la localidad valenciana de Alaquàs, informan a EFE fuentes de la investigación.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las nueve de la noche entre las calles Balmes y Albacete del barrio de Los Faroles de este municipio situado al oeste del área metropolitana de la ciudad de València y la víctima es de etnia gitana.

Hasta el momento se desconocen tanto las circunstancias en que se ha producido ese tiroteo como la identidad de la víctima.

La zona se halla acordonada por varios vehículos policiales, entre coches patrulla y furgonetas de la Policía Nacional, mientras numerosos vecinos de la zona se han acercado a las inmediaciones tras lo ocurrido.

Según informa el diario Las Provincias, el suceso estaría relacionado con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas y la Policía estaría buscando al autor material de los disparos, que habría huido de la zona en un vehículo de color rojo.

Atrincherado en casa

Por otra parte, un hombre de 25 años está atrincherado en su domicilio de la localidad alicantina de Agost y se encuentra rodeado por un amplio dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, sin que haya rehenes ni heridos.

El alcalde de la localidad, Juanjo Castelló, ha explicado que el joven lleva desde la pasada madrugada encerrado en una de las habitaciones del domicilio familiar y que, aún sin éxito, psicólogos, negociadores y guardias civiles tratan con él desde hace horas para que deponga su actitud, así como sus padres, hermano y más familiares.

El atrincherado cuenta con varias escopetas que había en la vivienda ya que se trata de una familia con tradición de caza.

Los alrededores del domicilio, en la calle Fermín Sánchez, están cortados al tránsito a la espera de que "con paciencia", según fuentes policiales consultadas, el hombre desista y entregue las armas.