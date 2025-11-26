Muere el policía tras ser brutalmente apaleado en Vinalesa (Valencia) cuando intentó impedir un robo

El agente de la Policía Nacional que sufrió heridas graves el pasado 8 de noviembre cuando intentó impedir un robo en Vinalesa (Valencia) ha fallecido en el hospital en el que permanecía ingresado desde entonces, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

El agente, de 41 años y vecino de Vinalesa, fue encontrado inconsciente en la plaza de España del municipio por un vecino con un fuerte traumatismo craneoencefálico, tras haber sido golpeado al parecer con una piedra cuando se encontró con dos personas que supuestamente iban a robar unos palomos deportivos.

La Guardia Civil detuvo a un joven de 21 años y a un menor de 15 años por agredir y causar heridas graves al agente, que estaba fuera de servicio cuando se produjeron los hechos y que a causa de la agresión quedó en coma, hasta que finalmente falleció este martes.

Un juzgado de Paterna acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido de 21 años, que quedó investigado en una causa abierta por homicidio en grado de tentativa/ lesiones agravadas, mientras que el menor quedó en libertad sin medidas cautelares por decisión de la Fiscalía de Menores, ya que no intervino en el ataque.