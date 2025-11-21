La Navidad en el Centro de Arte Hortensia Herrero: villancicos, talleres, visitas nocturnas y un belén

El Centro de Arte Hortensia Herrero de Valencia, que acaba de cumplir su segundo aniversario, prepara su programación especial para llenar de arte y creatividad las próximas Navidades. Las actividades especiales arrancarán el 14 de diciembre y se prolongarán hasta el domingo 4 de enero. Esta programación especial incluirá un concierto de villancicos interpretado por el Cor Jover Virelai de voces blancas, diferentes actividades pensadas para toda la familia y visitas nocturnas al centro cerrado.

Además, desde el 2 de diciembre los visitantes del CAHH podrán disfrutar de un belén, obra del belenista valenciano Pedro Ródenas, creado específicamente para este espacio y ambientado en el interior del circo romano de Valentia.

Así, el programa de actividades se inicia el 14 de diciembre con "Villancicos en el CAHH", a cargo de Cor Jove Virelai -tiene un precio de 15 euros-. Además, los días 19 y 26 de diciembre y el 2 de enero tendrán lugar las visitas guiadas nocturnas que permiten descubrir el museo desde otra perspectiva recorriendo la colección de la mano de un guía experto y fuera del horario habitual, cuando el CAHH ha cerrado sus puertas al público.

"Manos al arte" es la actividad sensorial diseñada para bebés de entre 6 y 36 meses que invita a los más pequeños a sumergirse en el mundo del arte contemporáneo de una manera divertida y educativa, explorando diversas texturas, colores y formas. Se celebrará los días 20, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero.

Otra de las citas navideñas es "Arte con-tacto", una actividad que invita a explorar el arte de una manera diferente: a través de los sentidos y, especialmente, el tacto. Durante esta visita participativa, las familias compartirán momentos de descubrimiento, observando las obras no solo con los ojos. Tendrá lugar los días 20 y 27 de diciembre y 3 de enero.

Otra de las apuestas del CAHH por la actividad familiar es "Misión en el Museo", donde los niños no son simples visitantes, sino que se convierten en auténticos exploradores de pistas y secretos ocultos en las obras y salas del Centro de Arte Hortensia Herrero, poniendo a prueba su capacidad de observación, deducción y trabajo en equipo (los días 21 y 27 de diciembre).

Otro de los talleres que tendrá lugar en Navidad será "Click&CAHH", una cita con la que descubrir cómo la fotografía, la pintura y la escultura pueden contar quiénes somos y qué huella dejamos en el mundo. Cada participante creará un collage con su propio retrato para reflexionar sobre su marca personal de una forma divertida y creativa (los días 21 de diciembre y 4 de enero).

Otra de las actividades es "Un museo ideal", que ofrece a las familias la oportunidad de recrear en 3D su propia versión navideña del Centro de Arte Hortensia Herrero utilizando una reproducción recortable y diversos materiales. Tendrá lugar los días 26, 28 y 30 de diciembre y 2 de enero.

Finalmente, "Entre arte y lectura" es un taller en el que se lee el libro "La maleta", de Chris Naylor-Ballesteros, desde el que los niños y niñas repasarán las obras de David Hockney y harán un pequeño recorrido por el museo (27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero).