Nuria Montes: La consellera de Turismo que se autodefine como "benilover"

Nuria Montes (Madrid, 1969) dirige la macroconselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo desde hace un año tras ejercer durante casi tres décadas como la voz de la patronal turística valenciana en su cargo de secretaria general de los hoteleros de Hosbec.

Aunque madrileña de nacimiento, vive desde los 7 años en Alicante y está tan ligada a Benidorm que se autodefine como 'benilover'. No concibe la vida lejos del mar y, aunque en verano alterna la costa y la montaña, no perdona una escapada a Formentera.

¿La responsable de Turismo en la Comunitat Valenciana ha tenido tiempo de pensar en cómo descansará este verano?

Estoy todavía pendiente de las fechas en las que no tendremos Consell durante agosto, que esa será la condición necesaria para poder planificar, pero seguramente este verano desconectaré en la montaña, en el parque nacional de Ordesa (Pirineo oscense).

¿Cómo le gusta desconectar los días de verano?

Pues depende. Cuando hay veranos muy calurosos como los actuales me gusta normalmente irme a sitios más frescos del norte de España aunque yo soy playera por naturaleza y siempre unos días de vacaciones en la playa no me los quita nadie. Y por supuesto que la escapada anual a la Formentera no faltará en mi calendario.

¿La tranquilidad de los destinos del interior o el bullicio de la costa?

Personalmente me gusta muchísimo más la costa. Yo he ido a la playa siempre, pero a mi marido le gusta muchísimo la montaña y los destinos de interior, así que procuro tener ambas modalidades en mis vacaciones.

Es madrileña de nacimiento y alicantina de adopción, si no existiera Alicante ¿dónde le hubiera gustado vivir?

Seguramente en ciudades muy similares a Alicante. Yo las tengo muy identificadas, por ejemplo Palma de Mallorca o Málaga. Serían dos ciudades que se ajustan mucho a mí, a mis gustos. Y desde luego sí que hay una condición: A mí siempre me gusta vivir, y hago lo posible para que así sea, viendo el mar.

Un destino extranjero que tenga pendiente.

Tengo muchos pendientes. Yo soy muy viajera pero tengo muchísimos destinos que quiero disfrutar, uno de ellos es ir a la Polinesia francesa, aunque ahora mismo me da mucha pereza porque son muchas horas de vuelo. Pero también tengo Argentina como uno de los puntos a visitar.

Su viaje más disfrutado.

El viaje que más he disfrutado fue para mi 50 cumpleaños, un combinado Nueva York, San Francisco, Las Vegas y terminando en la República Dominicana, 21 días fuera de casa. Creo que ha sido el viaje más largo que he hecho. Para una 'benilover' (en referencia a Benidorm) como yo, Las Vegas, donde no había estado nunca, es un destino que recomiendo a todo el mundo. Hay que ir al menos una vez en la vida a Las Vegas porque aquello es espectacular.

¿El skyline de Benidorm o el de Nueva York?

Indudablemente yo me quedo con el skyline de Benidorm porque sabéis que soy una 'benilover' pero desde luego también Nueva York es uno de mis lugares en el mundo, una ciudad en la que yo podría vivir, podría perderme y, de hecho, es una de las cosas que me gustaría hacer. Sé que no lo voy a poder hacer nunca, pero (me gustaría) pasar seis meses en Nueva York para descubrir la ciudad. Me encanta Nueva York, me encanta callejear. He estado muchísimas veces en Nueva York y siempre 'es bien' porque siempre hay una oportunidad de ir y de descubrir cosas nuevas.

¿Cuánto tiempo puede estar sin mirar el móvil?

Desde que soy consellera bastante poco porque las notificaciones saltan cada dos por tres.

Seguramente el mayor tiempo que estoy sin el móvil son las horas en las que duermo. Desgraciadamente es así: Somos esclavos del móvil y éste es uno de los peajes que tenemos que pagar por esta vida.

¿Su deporte favorito?

Ahora mismo es el crossfit, lo practico y además presumo en mis redes de que es un deporte que te aporta muchísimo. Desde luego para mujeres en esta edad como la mía, a punto de cumplir 55 años, es un deporte donde hacer fuerza es muy importante para nuestra salud ósea y he encontrado, además, un grupo deportivo que me encanta, con un ambiente espectacular. A pesar de que pueda parecer lo contrario, el crossfit está hecho para todas las edades y para todas las formas físicas y además es un deporte que te transforma por dentro y por fuera.

¿Con qué político que no sea del PP se iría de tapas?

Yo tengo muchísimos amigos políticos que no son del PP y ya me he ido con muchos de ellos de tapas, pero por decir uno de ellos, con el que he salido muchísimas veces y que además ahora me da la réplica en Las Cortes Valencianas, por supuesto que no tendría ninguna duda de irme con Mario Villar (portavoz socialista de Turismo) de tapas por Benidorm, que también es allí.

¿En qué conciertos podríamos encontrarle?

Pues en muchos. Otra de las cosas que me encanta, desde luego, es la música. Tengo entradas para ir a ver a Luis Miguel 6 de julio en Madrid, entradas que compramos en noviembre durante la World Travel Market desde Londres y después tengo pendientes el concierto de Melendi en Alicante y de David Bisbal. Si pudiera también estaría de conciertos todas las semanas.

¿Le gusta coleccionar? ¿Qué?

No tengo ninguna colección especial. Si los zapatos cuentan como colección, sí que tengo muchísimos pares de zapatos y me encantan algunos de ellos, incluso, sin estrenar. Es algo que me apasiona: Tener zapatos bonitos.

¿Qué libro recomendaría para desconectar en verano?

Pues hace tiempo que tengo varios libros en cartera y poco tiempo para leer pero cualquiera de Juan Gómez-Jurado. Es una lectura fácil que me gusta mucho porque engancha. Estoy con 'Todo vuelve', que es la segunda parte de una serie que comenzó con 'Todo arde'.

Una serie que le haya enganchado.

Me enganchan muchas pero tiene que ser desde el primer capítulo porque, si no, no sigo viendo. Las hay que las he visto varias veces. 'La Casa de Papel', por supuesto, y una de las que más me enganchó fue 'The Crown'. Me parece espectacular y me planteo si se podría grabar una serie como esta sobre la monarquía española. Está muy lograda, muy bien caracterizada y ha sido un 'seriazo'. A título más ligero, 'Los Bridgerton', una serie muy curiosa y fácil de seguir.