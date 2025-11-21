Acceso

Comunidad Valenciana Castellón

Tiempo

Aviso amarillo este sábado en Castellón por rachas de viento de hasta 80 km/h

La Aemet pide precaución ante las rachas de viento

GRAFCVA8806. PAIPORTA (VALENCIA), 28/07/2025.- Una mujer se protege del sol con un paraguas durante este último lunes del mes de julio que estará marcado en la Comunitat Valenciana en lo meteorológico por las rachas de viento muy fuertes en el interior norte de la provincia Castellón y por la bajada de las temperaturas máximas. EFE/Biel Aliño
Viento muy fuerte en Castellón Biel AliñoAgencia EFE
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este sábado el aviso amarillo en la provincia de Castellón por viento del noroeste con rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

Las rachas máximas de 80 km/h se registrarán en el interior norte de Castellón, hasta las 15 horas del sábado, y en el interior sur de Castellón, hasta las 12 del mediodía del sábado.

En el litoral norte de Castellón, las rachas máximas alcanzarán los 70 kilómetros por hora y se registrarán las 15 horas del sábado.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas