Aviso amarillo este sábado en Castellón por rachas de viento de hasta 80 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este sábado el aviso amarillo en la provincia de Castellón por viento del noroeste con rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

Las rachas máximas de 80 km/h se registrarán en el interior norte de Castellón, hasta las 15 horas del sábado, y en el interior sur de Castellón, hasta las 12 del mediodía del sábado.

En el litoral norte de Castellón, las rachas máximas alcanzarán los 70 kilómetros por hora y se registrarán las 15 horas del sábado.