La Policía detiene a un joven por disparar en Torrent (Valencia) a otro que le facilitó el arma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un joven de 23 años acusado de disparar desde la calle hacia la ventana donde estaba asomada una persona de su familia en el barrio del Xenillet de esa localidad, así como a un joven de 24 años que supuestamente le facilitó el arma empleada.

Según han informado este lunes fuentes policiales, las detenciones se produjeron el pasado martes, acusados ambos de un delito de homicidio en grado de tentativa, y tras pasar a disposición judicial se ha decretado su puesta en libertad y una orden de alejamiento respecto a la víctima.

Los hechos ocurrieron la tarde del 26 de septiembre, cuando la Policía recibió varios avisos que alertaban de una posible reyerta en el barrio del Xenillet de Torrent, al que se trasladaron varias patrullas policiales y hallaron "un gran tumulto de personas muy agitadas", por lo que acudieron refuerzos de poblaciones cercanas como Xirivella, Mislata y Paterna.

Al parecer, todo se había desencadenado por una disputa entre miembros de una misma familia enfrentados entre sí, uno de los cuales habría disparado desde la calle con un arma de fuego hacia la ventana de una familiar que estaba asomada en ese momento, aunque nadie sufrió heridas.

El presunto autor del disparo, así como un familiar suyo que le habría facilitado el arma, ya no estaban allí cuando llegó la Policía, si bien finalmente ambos, que tienen antecedentes policiales, han sido detenidos y han pasado a disposición judicial.