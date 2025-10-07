Polo (CHJ) sobre el Cecopi: "Cuanto menos hablaras mejor, en todo se liaban ellos mismos"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, declaró ante la jueza de la dana que en la reunión del Cecopi del 29 de octubre había "una absoluta indecisión" y "se estaba improvisando qué hacer", además de que "cuanto menos hablaras era mejor, porque en todo se liaban ellos mismos".

En su declaración como testigo del pasado 19 de septiembre, a cuya transcripción ha tenido acceso EFE, el presidente de la CHJ señaló que le sorprendió "la parsimonia" que vio en la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), cuando en la CHJ "estaban todos atacados" para que se mandaran avisos a la población para que subiera a pisos altos y abandonara los coches.

Polo señaló que, si tuviera que cambiar algo, no daría por hecho que Emergencias estaba "haciendo lo que toca", y afirmó que a las 10 de la mañana, con un aviso rojo, que quiere decir que se "podía generar una inundación equivalente a 100 años de periodo de retorno", ya se podían haber planificado y lanzado "los mensajes correspondientes".

El presidente de la CHJ declaró asimismo que pasadas las 18:45 horas el jefe del servicio del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) les comunicó que se había enviado un aviso de caudal del Poyo, que era "evidentemente importante, pero congruente con todo lo que estaba pasando".

