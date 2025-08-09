El PPCV defiende que un 88% más de valencianos tributan menos IRPF gracias a la bajada de impuestos

El PP de la Comunitat Valenciana ha defendido este sábado que los beneficiarios de las deducciones autonómicas de IRPF han crecido un 88 % en este último año respecto a la última declaración de la renta del Botànic.

La portavoz de Economía, Presupuestos y Hacienda del PP en Les Corts, Mari Carmen Contelles, ha destacado en un comunicado que mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sube los impuestos", el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "se los baja a los valencianos".

Contelles ha indicado que "esta política de bajada de impuestos también se contrapone con el anterior Botànic, que asfixiaba con cada vez más impuestos hasta colocar a la Comunitat como líderes en España en impuestos más altos".

"Ahora, con Mazón, la Comunitat es la autonomía con más desgravaciones fiscales en el IRPF", ha defendido Contelles, que ha reprochado a Sánchez "su falta de sensibilidad hacia los valencianos".

"No solo asfixia al Consell como estrategia política sino también a los propios vecinos afectados por la dana con los que hace caja a su costa, cobrándoles impuestos, intereses e IVA por las ayudas recibidas por los afectados", ha criticado.

La diputada popular ha señalado que el total de deducciones autonómicas de IRPF "ha permitido un ahorro de 185 millones de euros en la campaña de 2023, con una media de 316 euros por contribuyente, frente a los 134 millones de euros en 2022".

Contelles ha indicado que el gobierno del PP "demuestra con hechos que bajar impuestos funciona", pues la recaudación tributaria ha aumentado un 7,8 % en 2024 en comparación con el año anterior.