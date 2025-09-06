El tiempo
Primer fin de semana de septiembre nublado con ligeras lluvias en la Comunitat
Eso sí, las temperaturas suben
El primer fin de semana de septiembre llega con intervalos nubosos, temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso en Valencia y Castellón, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mañana domingo se espera una baja probabilidad de chubascos y tormentas, que podrán ser fuertes en la mitad sur durante la tarde.
Asimismo, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso notable en el interior y el prelitoral de Valencia.
Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:
Castellón: 22,7-26,4
València: 24,1-29,2
Alicante: 22-29,4
Pronóstico marítimo
Aguas costeras de Castellón.-Componente E 3, temporalmente variable. Marejadilla. Mar de fondo del E de 1 m.
Aguas costeras de Valencia.- E y NE 3 a 4. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del sector E de 1 m.
Aguas costeras de Alicante.- E y NE 3 a 5. Marejada a fuerte marejada disminuyendo a marejadilla en el norte. Mar de fondo del E de 1 m.
