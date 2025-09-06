Primer fin de semana de septiembre nublado con ligeras lluvias en la Comunitat

El primer fin de semana de septiembre llega con intervalos nubosos, temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso en Valencia y Castellón, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.

Mañana domingo se espera una baja probabilidad de chubascos y tormentas, que podrán ser fuertes en la mitad sur durante la tarde.

Asimismo, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso notable en el interior y el prelitoral de Valencia.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón: 22,7-26,4

València: 24,1-29,2

Alicante: 22-29,4

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón.-Componente E 3, temporalmente variable. Marejadilla. Mar de fondo del E de 1 m.

Aguas costeras de Valencia.- E y NE 3 a 4. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del sector E de 1 m.

Aguas costeras de Alicante.- E y NE 3 a 5. Marejada a fuerte marejada disminuyendo a marejadilla en el norte. Mar de fondo del E de 1 m.