Prisión por atropellar mortalmente a su vecino con el que tenía disputas por las lindes de sus tierras

Un hombre de 44 años ha ingresado en prisión provisional después de ser detenido por, supuestamente, atropellar mortalmente a un vecino de una partida rural de Alicante con el que tenía denuncias previas por diferencias en cuanto a las lindes de sus respectivas fincas.

El arrollamiento ocurrió el pasado viernes, 22 de agosto, en la partida rural alicantina de El Moralet cuando la víctima, de 37 años, salía de su finca y fue atropellado por un vehículo supuestamente conducido por el arrestado. La Guardia Civil ha indicado que ambos eran vecinos y que tenían denuncias anteriores por las desavenencias.

En la jornada de este lunes, el conductor ha pasado a disposición juzgado de guardia de Alicante y sido enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio.