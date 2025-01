El PSPV afirma que la alcaldesa Catalá ha ido a Bruselas "a moverle la silla a Carlos Mazón"

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha afirmado este miércoles que la alcaldesa de València, María José Catalá, ha ido a Europa a "moverle la silla" al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Así lo ha señalado en los pasillos de Les Corts sobre la visita al Parlamento Europeo de Catalá para insistir en la "urgente" necesidad de que el Gobierno de España solicite el fondo de Solidaridad de la UE para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana.

Al respecto, el síndic del PP, Juanfran Pérez, ha afirmado que lo que tendría que hacer Muñoz es "exigirle a Pedro Sánchez que pida la ayuda que necesitan todos los valencianos afectados y no jugar al juego de la política, que es lo que lo que pretenden", pues tres meses después de la dana "no ha pedido ayuda a Europa", lo cual es "una vergüenza".

"Es curioso que sea la alcaldesa de València quien se tenga que ir a reclamar a Europa y no sea el presidente de la Generalitat", ha afirmado el dirigente socialista, quien ha añadido que esto le recuerda a cuando Catalá "empezó a moverle la silla" a la anterior presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig.

En su opinión, parece que Catalá ahora "se la quiere mover a Mazón asumiendo un papel que no le correspondería, porque el que tiene que ir a Europa como representante de la Comunitat autónoma debería ser" el jefe del Ejecutivo valenciano.

Muñoz ha acusado además a Catalá de ir a Europa "a mentir", pues ha señalado que el Gobierno de España pidió el Fondo de Solidaridad a los tres o cuatro días de la dana, como acredita una carta del Ejecutivo, pero el trámite no ha acabado y en la relación con las instituciones europeas hay que ser "rigurosos".

"Cuanto mayor rigor y seriedad, más lógico y más fácil vendrán las ayudas necesarias para la reconstrucción", ha aseverado Muñoz, quien ha añadido que Mazón, al que se ha referido como un president "errático, noqueado, mentiroso y sin rigor", cuantificó pocos días después de la dana la reconstrucción en 31.000 millones de euros, pero ahora su vicepresidente dice que necesita cuatro meses para hacer el diagnóstico y cifrar los fondos necesarios.

Le ha replicado el síndic del PP, Juanfran Pérez, quien ha insistido en que el Gobierno de España "no ha pedido el apoyo de Europa" tras una de las mayores catástrofes sufridas, y se ha preguntado si la hubiera pedido enseguida en caso de tratarse de Cataluña o de una autonomía gobernada por el PSOE o sus socios de gobierno.

"Por primera vez nos niegan la aportación de 3.000 millones de euros que en los 8 años de Gobierno del Botànico se han recibido, y esta vez que se necesitan de verdad, hay una necesidad imperiosa de atender muchísimas necesidades de los pueblos afectados", ha aseverado Pérez.

El síndic popular ha afirmado que, pese a eso, no dice nada los socialistas valencianos, "que ya no existen", ni tampoco Compromís, que se ha convertido en la "marca blanca de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana", y ha señalado que, si se han pedido esas ayudas, que se enseñe la petición.

"No discutamos más si se ha pedido o no, que saquen hoy el papel y que digan en este día en registro de entrada solicitamos a Europa el Fondo de Solidaridad", ha destacado, antes de concluir: "no lo han pedido, por eso no tienen el papel".