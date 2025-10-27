Éste es el itinerario de la Gran Carrera del Mediterráneo de Alicante, Elche y Santa Pola

La Gran Carrera del Mediterráneo, evento que combina 'running' y padelsurf, batirá en la próxima edición su récord de participación con más de 5.000 deportistas inscritos, según ha anunciado este lunes la organización durante la presentación de la prueba.

La doble cita deportiva se celebrará el 8 y 9 de noviembre entre los municipios de Alicante, Elche y Santa Pola.

La prueba atlética, de 21,0975 kilómetros, partirá desde la ciudad de Alicante y recorrerá la costa por enclaves tan emblemáticos como el Parque El Palmeral, las playas de Urbanova, Arenales del Sol y El Carabassí, así como el Faro de Santa Pola, para finalizar en la playa Varadero de dicha localidad.

Por su parte, la VII Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race se disputará durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, con distintos recorridos y actividades.

El primer día se celebrará una jornada de puertas abiertas para que los asistentes puedan conocer e iniciarse en el SUP, el SUP inclusivo, el Dragon Boat y las canoas polinesias, mientras que el día 9 se desarrollarán las pruebas de competición, con distancias de 13 km (Élite), 5 km (Open y SUB 16), 2,5 km (Rookie y SUB 14), 1,2 km (SUB 12) y 1 km (SUB 8 y SUB 10).

Como en ediciones anteriores, la carrera será puntuable para la Liga Fesurfing del Circuito Mediterráneo SUP Race y la Copa de España de larga distancia.

De los 5.000 participantes, el 80 por ciento procede de España, mientras que el 20 por ciento restante llega desde países como Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Además, el 25 por ciento de los inscritos son mujeres, lo que supone un incremento del 8 por ciento respecto a la última edición, celebrada en 2023.

El acto de presentación, presidido por el diputado de Deportes, Bernabé Cano, ha contado con la intervención de la alcaldesa de Santa Pola y diputada provincial, Loreto Serrano; el concejal de Deportes de Alicante, Manuel Villar; el presidente del Club Atlético Montemar, José Pedro García; y el presidente del Club Deportivo Parres Center, Daniel Parres.