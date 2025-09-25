Regresa el calor a la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este jueves intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles dispersas durante la segunda mitad del día, las temperaturas mínimas subirán en el interior norte de Valencia y sufrirán cambios locales en el resto, y las máximas ascenderán ligeramente o no variarán.

El viento será hoy flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a flojo de componente este por la tarde, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viernes predominará el cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en litorales durante la madrugada, donde no se descartan precipitaciones, que podrían ser localmente moderadas en el litoral central.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, las máximas subirán, salvo en el litoral de la mitad norte, donde no se esperan cambios, y el viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo en horas centrales a flojo del oeste en el interior, del sur en el litoral de Alicante y del sureste en resto del litoral.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 15,5 y 23,5 grados; Valencia 17,1 y 25,2 grados; y

Alicante 18,1 y 25,5 grados.