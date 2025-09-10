Remite el temporal en la Comunitat Valenciana aunque las lluvias se mantienen en el litoral

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este miércoles nuboso en el litoral, donde no se descartan chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta, que irán remitiendo durante la mañana; las temperaturas mínimas descenderán y las máximas subirán, de forma localmente notable en Valencia y Alicante.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará flojo variable, aumentando a moderado, de oeste y noroeste en el interior, y sur y sureste en el litoral.

Para el jueves, se espera un cielo poco nuboso o despejado; temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, y viento flojo del oeste, tendiendo al mediodía a este, moderado en el litoral y flojo con algún intervalo de moderado en el resto.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón: 27,8 y 20,6 grados; Valencia: 27,6 y 23,5 grados; Alicante: 30,5 y 23,3 grados.