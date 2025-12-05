Mazón respondió "cojonudo" a Pradas el día de la dana. Esta es la conversación completa

La exconsellera de Emergencias de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, informó la tarde de la dana al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de todo lo que iba ocurriendo, tal y como se desprende de los mensajes de "whatsapp" que ambos se cruzaron y que hoy han sido puestos a disposición de la partes tras ser entregados transcritos en un acta notarial, a la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

En un momento de la conversación, el todavía presidente Mazón le contesta "cojonudo" a la consellera a un mensaje en el que ésta le informaba tanto de los medios que se estaban movilizando como de que "lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco del pollo (sic) y río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esta zona". Es lógico pensar que ese "cojonudo" iba referido a que "hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo".

La conversación de "whatsapp" que mantuvo ese día con Mazón es poco fluida ya que Mazón apenas contesta a sus informaciones. Por ello, Salomé Pradas pasó a informar a su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, quien le dijo que "de confinar la provincia, nada" y le pidió calma cerca de las ocho de la tarde cuando el agua ya arrasaba muchos municipios.