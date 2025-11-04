Detienen a tres personas en Burriana por el robo de cable de cobre valorado en hasta 20.000 euros

Agentes de la Guardia Civil, en una actuación conjunta con la Policía Local de Burriana (Castellón), han detenido a tres hombres que fueron sorprendidos mientras sustraían presuntamente cable de cobre valorado en una cantidad estimada entre 10.000 y 20.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, la intervención se inició tras un aviso ciudadano que alertó a los agentes de la posible comisión del robo. Al desplazarse al lugar, los agentes localizaron a tres personas que estaban cortando cable perteneciente a una compañía telefónica.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que los detenidos no estaban autorizados por la empresa afectada para realizar trabajos en la zona, por lo que se les atribuye un presunto delito de hurto.

En la operación se intervinieron diversas herramientas utilizadas para el corte del cable, un grupo electrógeno y un motor empleado para elevar el material sustraído a la superficie. Representantes de la compañía telefónica se desplazaron al lugar para evaluar los daños y el valor del material sustraído, pendiente del peritaje definitivo.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción y Violencia sobre la Mujer de Vila-real (Castellón), según las mismas fuentes.