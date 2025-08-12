La Ruta del Bakalao sobrevuela las playas valencianas

El pasado fin de semana, una avioneta con la imagen de la exposición "La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol" sobrevolaba las playas valencianas, desde Benicàssim hasta Oliva. Rindiendo homenaje a las icónicas campañas publicitarias de los veranos de los años 80 y 90, Bombas Gens Centre d'Arts Digitals lanza así el anuncio de la primera gran exposición inmersiva dedicada a este fenómeno sociocultural que marcó a toda una generación.

El centro cultural de Marxalenes ha puesto en marcha, además, una campaña con acciones repartidas a lo largo de la CV-500 y las localidades colindantes, los mismos lugares donde se desarrolló este fenómeno.

Tras el éxito de "Tutankamon, la experiencia inmersiva", Bombas Gens Centre d’Arts Digitals presenta su primera producción original: "La Ruta: modernidad, cultura y descontrol". La exposición, que se estrenará el 2 de octubre, propone un viaje sensorial al corazón del movimiento popularmente conocido como “La Ruta del Bakalao” o “La Ruta Destroy”, desde una mirada artística, histórica y documental.

La muestra traslada por primera vez este fenómeno al lenguaje de las artes digitales, combinando tecnologías como realidad virtual, proyecciones 360º o láser mapping, con recursos museográficos clásicos: instalaciones, fotografía, documentación y piezas originales. El resultado es una experiencia inmersiva, emotiva y vibrante, que invita al visitante a sumergirse en el imaginario colectivo de los años en los que Valencia ocupó un espacio destacado en el panorama cultural europeo.

La producción de "La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol" ha contado con la participación de un equipo multidisciplinar de creadores con una fuerte raíz valenciana como Radiantelab, Vitamin-arte, Marta Moreira o Democràcia Estudio, y ofrece una lectura rigurosa y poliédrica de este movimiento: desde sus raíces contraculturales hasta su impacto en la música electrónica, el diseño gráfico o la moda. Además, plantea una reflexión crítica sobre sus luces y sombras, su auge y su posterior declive.