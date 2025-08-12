El Ayuntamiento de Valencia retira 66.000 kilos de madera y cañas de la dana en una semana en sus playas

El Ayuntamiento de València ha retirado 66.000 kilogramos de maderas y cañas durante la primera semana de agosto, tras levantarse el pasado día 1 la restricción de acceso por la nidificación del chorlitejo, lo que ha permitido el uso de maquinaria pesada en las playas del sur.

Según el concejal de Residuos y Mejora Climática, Carlos Mundina, “el mar aún está sacando todos los días troncos de árboles, maderas, cañas y otros restos que proceden de la dana" de octubre.

Mundina ha añadido que, tras esperar a que finalizara el periodo de nidificación del chorlitejo, se ha podido entrar con maquinaria en playas como la de El Saler, que forma parte del parque natural, para culminar la limpieza de la arena.

Los trabajos han abarcado el litoral comprendido entre el Arbre del Gos, El Saler y la Gola de Pujol, según ha informado el Ayuntamiento.

Los trabajos se han realizado con tres tractores con pala y seis operarios dedicados en exclusiva a esta zona, además de un vehículo 4x4 con remolque a modo de nodriza y un vehículo pequeño 4x4.

La próxima semana se incrementarán los medios utilizados para esta tarea en un tractor y ocho operarios más con el objetivo de agilizar la limpieza manual y conseguir "la máxima limpieza en la arena de cañas y troncos en el menor tiempo posible”, según Mundina.