Sebastián Yatra derrocha pasión en un Roig Arena rendido a sus pies

Amar lo que uno hace con tanta pasión tiene una gran ventaja, que es imposible que el que esté delante no acabe sintiendo lo mismo. Sebastián Yatra ha conseguido este domingo poner en pie a todo el público que abarrotó el Roig Arena. El colombiano ha salido al escenario dispuesto a no dejarse nada por hacer. Ha bailado, ha cantado sus grandes éxitos, se ha mezclado con el público, ha exhibido talento y ha regalado una noche inolvidable a Valencia.

El cantante ha arrancado el concierto con, uno de los principales temas del disco que lleva este mismo nombre, para seguir con”, que ha cantado junto al artista puertorriqueño de música urbanaEl que ha sido, solo hasta el momento, su canción más conocida,no se ha hecho esperar. Porque Yatra tiene mucho más que ofrecer y así lo ha demostrado.

Una escenografía muy "fallera", pues ha habido momentos en los que las luces simulaban llamas de fuego, y unos grandísimos músicos han completado un concierto de un artista que con solo 30 años ya consigue unir a varias generaciones. En el concierto había niñas, adolescentes, madres, padres y abuelas y también abuelos. Y todos salieron más felices de lo que entraron.

Imagen del Roig Arena durante el concierto de Sebastián Yatra Roig Arena

Si electrizante ha sido escuchar en directo "Traicionera" no lo ha sido menos cuando Yatra ha atendido la petición de una compatriota colombiana que le ha pedido que cantase "Dos Oruguitas". Guitarra en mano y en medio de un pequeño escenario colocado en mitad de la pista ha regalado una canción no sin antes hacer una confesión, la cantó temblando en la gala de los Óscar porque tenía miedo de olvidarse alguna parte de la letra. Cómo no llevarse para siempre en el corazón a un cantante que confiesa sus miedos en público.

Tras casi dos horas de concierto que cerró con el coreado "Vagabundo" todo el público tenía la misma sensación. Todos conocemos ya a Sebastián Yatra. Tendrá que volver pronto porque si alguien cayó este domingo por casualidad en este concierto del "Entre Tanta Gente Summer Tour" ya está deseando saber cuándo podrá repetir.