Piden un año y medio de cárcel para una mujer que espetó a unos menores: "Volveros a vuestro país, moros de mierda"

Una mujer se enfrenta a una petición de un año y medio de prisión tras protagonizar un grave incidente en la piscina municipal de Navarrés, donde lanzó insultos xenófobos contra tres menores de edad. La Fiscalía ha presentado una acusación formal por un delito contra la integridad moral y otro vinculado al ejercicio de derechos fundamentales, subrayando el carácter discriminatorio de sus palabras.

Los hechos ocurrieron mientras los adolescentes disfrutaban de actividades propias de su edad, como salpicarse y jugar en el agua. La mujer, visiblemente molesta, les exigió que se alejaran y dejaran de jugar, generando una situación de tensión. Uno de los menores, español con ascendencia marroquí, intentó mediar explicando que no estaban molestando a nadie. La respuesta de la acusada fue brutal: “Volveros a vuestro país en patera, moros de mierda”, una frase que la Fiscalía considera cargada de odio racial y dirigida a menospreciar por origen.

El Ministerio Público sostiene que estas expresiones no solo vulneran la dignidad personal, sino que constituyen una violación sistemática de derechos fundamentales, especialmente grave al estar dirigidas a menores. El caso ha generado preocupación por el aumento de episodios de intolerancia en espacios públicos, y por la necesidad de reforzar la protección legal de los más jóvenes frente a discursos de odio.

La vista oral permitirá valorar las pruebas y testimonios, y determinar la responsabilidad penal de la acusada. El tribunal deberá analizar el contexto, la intencionalidad y el impacto de las expresiones vertidas.