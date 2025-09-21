Las tormentas en La Costera (Valencia) dejan 23 litros en una hora y un árbol caído en Xàtiva

Varios municipios de la comarca valenciana de La Costera se han visto afectados este domingo por la tarde por lluvias intensas, acompañadas en algunos casos de granizo y fuerte viento, que han dejado acumulados de 23,6 litros por metro cuadrado en una hora en Vallada y han ocasionado la caída de un árbol en Xàtiva.

El Consorcio provincial de bomberos de Valencia ha informado de que ha movilizado dos dotaciones de Xàtiva tras la caída, sobre las 17:16 horas, de un árbol de gran altura sobre la calzada en la calle Camino de Dos Molins de ese municipio, donde están efectuando tareas de saneamiento.

Según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, los bomberos del Consorcio provincial de Valencia han llevado a cabo esta tarde servicios relacionados por las tormentas en las poblaciones de Moixent, Xàtiva y Genovés.

El episodio de lluvias y tormentas ha dejado hasta las seis de la tarde de este domingo en la provincia de Valencia acumulados de 23,6 litros por metro cuadrado en una hora en Vallada, 20,6 en Aielo de Malferit, 18 en Montesa y 16 en Moixent, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

En la provincia de Castellón, en Rossell se han acumulado 23 litros por metro cuadrado en una hora, y en Morella 6,6 litros, mientras que el Consorcio provincial de bomberos de Castellón no ha notificado servicios relacionados con las lluvias en las últimas horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene activada, desde esta mediodía y hasta la medianoche, la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral de la provincia de Castellón, y la alerta amarilla en el interior de Castellón y en el litoral e interior sus de la provincia de Valencia.