Ed Sheeran y Suede, nuevos artistas que actuarán en el Roig Arena de Valencia

El músico británico Ed Sheeran actuará en la gala de premios de Los40 Music Awards 2025 que acogerá el nuevo pabellón Roig Arena de Valencia el próximo 7 de noviembre, el primer gran fichaje internacional que se anuncia de un cartel donde ya figuraban Aitana, Dani Fernández y Valeria Castro.

Así lo ha anunciado este viernes la organización de los premios, con lo que será el debut en Valencia de uno de los artistas más escuchados del mundo en plataformas y que el pasado verano actuó dos noches en el Metropolitano de Madrid ante 120.000 personas.

Las entradas para esta gala de entrega de premios con actuaciones de grandes nombres del panorama nacional e internacional están agotadas, según figura en la web del Roig Arena, que se inauguró el pasado 6 de septiembre con un gran concierto colectivo de homenaje a Nino Bravo.

La confirmación de Ed Sheeran coincide con el lanzamiento este viernes de 'Play', su nuevo disco; a lo largo de las próximas semanas, LOS40 anunciará el resto del cartel de la gala del próximo 7 de noviembre.

Por otra parte, la banda británica Suede ofrecerá un concierto el 24 de marzo en el Auditorio Roig Arena. Tras recorrer Reino Unido, la gira del icónico grupo llegará a España para presentar su nuevo y aclamado álbum “Antidepressants”.

Publicado el pasado 5 de septiembre, “Antidepressants”, la versión estándar del disco cuenta con 11 temas en los que el grupo explora las tensiones de la vida moderna. Apenas una semana después de su publicación, el décimo trabajo de Suede ya ha recibido muy buenas críticas. Con la publicación de ‘Autofiction’ en 2022, el grupo consiguió su posición más alta en las listas de ventas tras 20 años de trayectoria. Esta pasión y vitalidad, aseguran, es lo que ha impulsado el sonido de su décimo álbum.

El single más reciente, “Dance With The Europeans”, lanzado hace unas semanas, captura el poder de unificar y compartir la vida, como canta el vocalista del grupo Brett Anderson. La idea de este tema se gestó, precisamente, en un concierto en España, en el que Anderson tuvo una conexión muy especial con su público. “Pensé en la frase “Dancing With The Europeans”. Hay algo en esa palabra, ‘europeos’, que me encanta. La frase resumía la experiencia de buscar conexión dentro de un mundo de desconectados. Esa sensación de: ¿dónde encontramos esos vínculos con nuestros semejantes? Ese concierto en España derribó esas barreras, que nos quieren imponer”, ha explicado el cantante.

Las entradas para el concierto de Suede en Roig Arena salen a la venta el próximo viernes, 19 de septiembre, a las 10 horas en www.roigarena.es.

El Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.