Sol y altas temperaturas en el primer domingo de diciembre en la Comunitat

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este domingo poco nuboso o despejado, con estratos bajos y brumas en el interior de Valencia por la mañana; las temperaturas mínimas bajarán y las máximas experimentarán cambios ligeros, y el viento será flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y el sur de Alicante.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el lunes se espera un cielo poco nuboso o despejado, con probables brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana, y temperaturas en descenso, salvo las máximas en el interior de Valencia y Alicante, donde habrá pocos cambios.

El viento soplará flojo de dirección variable, con intervalos del oeste flojo a primeras horas y al final del día.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 22,6 y 12,1 grados; Valencia 23,4 y 13,7 grados; Alicante 22,3 y 12,2 grados.