Acceso

Comunidad Valenciana

Tiempo

Sol y altas temperaturas en el primer domingo de diciembre en la Comunitat

Jornada apacible aunque con viento moderado en Valencia y Alicante

Una persona recorre la Marjal del Moro cuando un manto de bruma ha cubierto el paisaje durante este último martes de Abril de 2021 que está siendo un mes con muchos días de lluvia y frío en la Comunitat Valenciana
Tiempo apacible en la Comunitat Valenciana este domingoKai FörsterlingAgencia EFE
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Creada:
Última actualización:

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este domingo poco nuboso o despejado, con estratos bajos y brumas en el interior de Valencia por la mañana; las temperaturas mínimas bajarán y las máximas experimentarán cambios ligeros, y el viento será flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y el sur de Alicante.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el lunes se espera un cielo poco nuboso o despejado, con probables brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana, y temperaturas en descenso, salvo las máximas en el interior de Valencia y Alicante, donde habrá pocos cambios.

El viento soplará flojo de dirección variable, con intervalos del oeste flojo a primeras horas y al final del día.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 22,6 y 12,1 grados; Valencia 23,4 y 13,7 grados; Alicante 22,3 y 12,2 grados.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas