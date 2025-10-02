Sol y temperaturas que rozarán los 30 grados este jueves en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 2 de octubre, cielos en general poco nubosos, con brumas y bancos de niebla matinales, más densas y probables en el interior.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente sur.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.