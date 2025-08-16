Tiempo
Temperaturas extremas este sábado en la Comunitat Valenciana en el fin de semana más tórrido del año
Los termómetros podrán alcanzar los 42 grados
El cielo de la Comunitat Valenciana presenta este sábado un aspecto despejado aunque no se descarta algún chubasco disperso acompañado ocasionalmente de tormenta en el interior de la mitad norte, las temperaturas experimentarán un nuevo repunte, que será especialmente intenso en Valencia y Alicante.
Mañana domingo se espera una situación similar, con temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios, máximas en descenso en el litoral de Valencia, en ligero ascenso en el litoral de Castellón y sin cambios en el resto.
Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes: Castellón 23,3-35,8; Valencia 23,3-35,6; y Alicante 22,2-35,8
