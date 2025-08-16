El PP considera que debe ser prioritaria la ampliación de los aeropuertos valencianos

El portavoz de Infraestructuras del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate ha exigido al Gobierno “la ampliación urgente de la terminal de Manises y la construcción de la segunda pista de Alicante-Elche” después de los últimos datos de Aena en los que se ha indicado que “operan por encima de su capacidad técnica, lo que los podría llevar al colapso”.

El portavoz del PP ha remarcado que “estas obras son de máxima prioridad, ya no caben más retrasos ni más excusas por parte de un Ministerio de Transportes incompetente que descuida infraestructuras vitales para la Comunitat Valenciana”.

En un comunicado, ha recordado que “el aeropuerto de Alicante-Elche es el único de Europa con sus características que no tiene conexión ferroviaria con las grandes ciudades que reciben la visita de los miles de turistas que llegan a la terminal”.

González de Zárate ha subrayado que “la Comunitat Valenciana es un territorio que atrae el turismo, la gente nos visita porque se están haciendo las cosas bien, tenemos maravillosos rincones naturales, rurales y urbanos que reciben miles de visitantes, especialmente en verano y eso lo debemos proteger, cuidar y dar el mejor servicio posible” algo que “sin la inversión del Gobierno y solo con el esfuerzo del Consell es imposible sostener”.

“Los datos hablan por sí solos y avalan esta reivindicación” ha apuntado González de Zárate, quien ha añadido que “el aeropuerto de Valencia registró el pasado mes de julio 1.132.402 pasajeros, un 4,2 % más con respecto al mismo mes de 2024” mientras que la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández superó los dos millones de pasajeros, lo que supone un 5,9 % más interanual”.