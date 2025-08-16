La ciudad de Valencia recoge 7.000 toneladas de muebles y enseres en el primer semestre del año

El Ayuntamiento de Valencia, a través del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, ha recogido 6.828 toneladas de enseres, muebles y otros trastos en 129.319 puntos de la ciudad durante el primer semestre de 2025, un 20 % más que lo recogido en el mismo periodo de 2024.

El concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, ha destacado la importancia de concienciar e informar a la ciudadanía que quiera deshacerse de enseres, muebles o trastos lo haga a través del teléfono de información municipal 010, de la web del Ayuntamiento o la aplicación.

De este modo, se concierta una cita con el Servicio, que es gratuito, y que recogerá el enser en la dirección facilitada, con lo que se evita que hayan residuos en las islas de contenedores, que "provocan malestar cuando no se puede acceder a los propios contenedores y dan mala imagen”.

El porcentaje actual de la población que avisa al consistorio para la retirada de muebles o enseres se sitúa en un 35,22 %, casi 3 puntos más, lo que supone un incremento en el uso de este servicio de 13,87 %.

Mundina ha afirmado que el número de vecinas que usa este servicio es demasiado bajo, por lo que seguirá con campañas de concienciación.

Además, el concejal ha recordado que todos los avisos que se reciben pasan a formar parte de un itinerario ordenado para su recogida. “En cambio, aquellos muebles que se abandonan en las ubicaciones de contenedores dificultan la limpieza y recogida de residuos y su retirada consume una gran cantidad de medios y recursos públicos”, por lo que ha insistido en que “todos los ciudadanos y ciudadanas, y quienes visitan Valencia, tenemos que actuar de manera responsable para que la limpieza de la ciudad sea una realidad”.

Las personas que soliciten el Servicio Gratuito de Recogida de Muebles y Enseres deben facilitar la dirección y el número de enseres a recoger y sacarlos a la calle, junto al portal sin que molesten al paso, el día y a la hora indicados. Asimismo, recibirán un número para anotarlo en un papel y pegarlo en los muebles que se quieren retirar.