Última hora: Siete medios aéreos trabajan ya en el incendio de Teresa de Cofrentes (Valencia) y se solicita uno más a Aragón

Un total de siete medios aéreos se han incorporado esta mañana a las tareas de extinción del incendio forestal declarado la tarde de este miércoles en una zona de difícil acceso de Teresa de Cofrentes (interior sur de Valencia), iniciado por un rayo, y se ha solicitado un medio aéreo más a Aragón.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, en estos momentos trabajan en la zona, además de los medios aéreos, ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, y siete unidades terrestres de Bomberos Forestales de la Generalitat y siete autobombas, junto con un coordinador forestal y cinco agentes medioambientales.

Además, se han incorporado a los trabajos de extinción tres autobombas y tres vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y se ha solicitado la movilización de un medio aéreo de Aragón.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las condiciones meteorológicas han sido tranquilas durante la noche en la zona del incendio, con viento flojo, predominando las brisas de ladera descendentes desde la montaña hacia el fondo del valle.

La temperatura sobre las 8.30 horas era próxima a los 20 grados, con una humedad relativamente alta.

Aemet señala, además, que durante la jornada del miércoles impactaron en la Comunitat Valenciana 394 rayos, de los que 172 cayeron en la comarca de la Plana de Utiel-Requena y 135 en el Valle de Cofrentes-Ayora.

En la comarca del Alt Millars impactaron 22 rayos; en La Serranía, 20; en El Rincón de Ademuz, 15; en La Canal de Navarrés, 13, y en Els Ports, 11.

La tormenta más intensa afectó al Valle de Cofrentes-Ayora al norte de este incendio forestal, con una intensidad muy fuerte en el término de Jalance, donde se produjo un reventón húmedo, que dejó 45 l/m² acumulados (32,8 en solo 10 minutos), rachas de viento de 86 km/h y una bajada de temperatura de 17 grados en solo media hora.

Uno de los casi 400 rayos caídos, de polaridad negativa, fue detectado en la zona del incendio, en concreto, a las 15.35 horas, según las mismas fuentes.

El incendio ha obligado a desalojar a una quincena de personas en las pedanías de El Canalón y otra cercana en la Rambla Argongeña, en Teresa de Cofrentes, y de zonas diseminadas de Ayora.

Se trata de segundas residencias, por lo que los evacuados han regresado a su residencia habitual, según fuentes de la Conselleria de Emergencias de la Generalitat.