Valencia adjudica la concesión durante 20 años de las dos bases de Iberdrola en la Marina a la empresa Sesame

La alcaldesa de Valencia ha explicado que "estamos reactivando todo el entorno de la Marina de Valencia, que es el polo de emprendimiento más importante de la ciudad de Valencia y queremos que sea el más importante del sur de Europa". María José Catalá se ha expresado así a la salida del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia en el que se ha constituido el órgano interadministrativo de cooperación entre el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de Valencia que será el encargado de seguir gestionando y desbloqueando los espacios y los entornos de eta zona.

"Tras la disolución del Consorcio 2007 quedaba pendiente encontrar una fórmula de organización entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, y en ese sentido, hoy hemos aprobado la creación de esta comisión".

La alcaldesa ha dicho que esta comisión tiene "trabajo adelantado" y ha resaltado la capacidad que tuvimos el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de en meses desbloquear la concesión administrativa del Alinghi para ser Marina de Empresa, que supondrá una inversión de 18 millones de euros. Hoy hemos aprobado la concesión administrativa de las dos bases de Iberdrola, para Sesame, por un periodo de 20 años y con una inversión de 2,9 millones de euros para la recuperación de esas dos bases".

Pasos de gigante en tiempo récord, generando inversión privada y aportando oportunidad a este entorno, y sacando del desbloqueo de ocho años en los que a estas bases solo se tenía previsto traer unas oficinas de Labora.

Se ha adjudicado la concesión deportiva que era una urgencia del Gobierno de España para evitar una sanción.

Frustracion

Sobre la protesta por la ampliación del Puerto de Valencia por parte de 35 eurodiputados promovida por Compromís, la alcaldesa ha dicho que "entendía la frustración de Compromís porque en ocho años de gobierno de esta ciudad no ha conseguido que en esta ciudad pasara absolutamente nada y entiendo que quieran que no se mueva nada porque es lo que ellos hicieron. Esta ciudad no se puede permitir renunciar a mil millones de inversión". Y ha recomendado que la concentración, "en vez de hacerla aquí que la haga en las puertas del Ministerio de Medio Ambiente por el aporte hídrico que necesita de forma urgente la Albufera".

Dotación presupuestaria

Respecto a la amenaza lanzada ayer por el portavoz de Vox, socios de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valencia, sobre la posibilidad de romper este pacto si las áreas que dirige la formación ultra no eran ben dotadas presupuestariamente, la alcaldesa ha dicho que "la mejor negociación que hicimos fue aquella en la que aclaramos proyectos, conceptos, presupuestos y poner Valencia por encima de todos. Entiendo que a una pregunta vinculada con una conversación de índole nacional sobre la posibilidad de que Vox rompa gobierno municipales, la respuesta sea una respuesta tipo y natural. Es lógico que eso no se va a producir, es lógico que vamos a respetar todos los pactos y es lógico que la estabilidad del gobierno municipal es absoluta".