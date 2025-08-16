Valencia activa sus refugios climáticos ante las temperaturas extremas

El Ayuntamiento de Valencia ha informado este sábado de que abrirá varios espacios municipales para ofrecerlos como refugio a las personas sin techo en las horas de más calor.

Así, se abrirá de 11 a 19 horas el Centro de Emergencias Climáticas para personas sin hogar de la calle Alta y a partir de las 20 horas el CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

También estará disponible el Centro de Acompañamiento para personas sin hogar Asociación Natania en l’Olivereta.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel rojo el aviso por altas temperaturas para este sábado en todo el litoral de la provincia de Valencia (zonas del interior del litoral, no en la costa), donde se prevén máximas de hasta 42 grados entre las 12 y las 20 horas.